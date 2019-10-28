Коллектив ОАО «Удмуртнефть» занесен на республиканскую Доску почета

28 октября на государственном приеме в честь Дня народного единства и Дня республики глава региона Александр Бречалов за значительный вклад в социально-экономическое развитие Удмуртии вручил свидетельство о занесении коллектива ОАО «Удмуртнефть» на Доску почета Удмуртской Республики генеральному директору предприятия Андрею Топалу.

«Каждый из награжденных сегодня – это уникальный вдохновляющий пример стремления к результату, ответственности, твердой гражданской позиции. На таких, как вы, держится Удмуртия. От всей души благодарю вас за труд, за истинный патриотизм, за высокий профессионализм, неравнодушие и человечность»,– открывая торжественную церемонию, сказал глава республики Александр Бречалов.

«Удмуртнефть» на протяжении всей своей истории вносит весомый вклад в развитие региона. Предприятие – крупнейший налогоплательщик, работодатель и инвестор Удмуртской Республики. Доля налоговых отчислений в консолидированный бюджет Удмуртской Республики в 2018 году составила 7,1 млрд руб. (11,7% республиканского бюджета). Предприятие и его дочерние общества обеспечивают стабильной работой более 8,2 тыс. жителей республики. Ежегодно компания участвует в реализации общественно значимых республиканских проектов. За период работы ОАО «Удмуртнефть» под управлением ПАО «НК «Роснефть» и КНХК Sinopec на реализацию благотворительных проектов в Удмуртской Республике направлено более 1 млрд руб.

«Это заслуга всего коллектива. Мы работаем, развиваемся, внедряем инновации в добычу нефти. Совсем недавно наши специалисты вернулись из Москвы с конференции «Технологии в области разведки и добычи», на которой коллектив нашего предприятия был назван «Лучшей командой по добыче» среди всех дочерних обществ нефтяной компании «Роснефть». Также победили еще два проекта, направленные на совершенствование технологии гидроразрыва пласта и повышение эффективности эксплуатации механизированного фонда скважин. Это настоящий профессиональный прорыв "Удмуртнефти"»,– отметил генеральный директор ОАО «Удмуртнефть» Андрей Топал.

«Удмуртнефть» – крупнейшее нефтедобывающее предприятие на территории Удмуртии, обеспечивающее 60% добываемого в регионе сырья.Общий накопленный объем добычи нефти предприятия превысил 307 млн тонн. В силу уникальных характеристик нефти республики «Удмуртнефть» является одним из отраслевых полигонов по испытанию и внедрению принципиально новых высокоэффективных методов добычи нефти повышенной вязкости с высоким содержанием смол и парафинов.