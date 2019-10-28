Трасса Урбах - Алгай передана на федеральный уровень

Правительство РФ одобрило передачу на федеральный уровень региональной трассы Урбах — Алгай, пролегающей по Саратовской области. Об этом сообщается в официальных аккаунтах сторонников спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина в соцсетях.

Господин Володин заявил, что в комплексе с созданием нижневолжского управления Росавтодора решение «позволит Саратовской области более эффективно решать вопросы, связанные с ремонтом и содержанием дорог». «Средства, которые высвободятся в области, регион направит на ремонт дорог в городах и селах», — заявил господин Володин в видеообращении, опубликованном в соцсетях.

Трасса Урбах — Ждановка — Новоузенск — Александров Гай имеет протяженность 203 км. В начале этого года председатель правительства РФ Дмитрий Медведев Медведев поддержал обращение председателя Государственной думы о передаче автомобильной дороги регионального значения в федеральную собственность.

Сергей Петунин