Зарубежные СМИ: К каким последствиям приведет смерть главаря ИГ?

Президента США Дональд Трамп подтвердил информацию о смерти главы запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» Абу-Бакр аль-Багдади. По его словам, это произошло в результате проведенной американскими военными спецоперации. В Минобороны России усомнились в словах Трампа и заявили, что 26 октября не было зафиксировано никаких ударов с воздуха по Идлибу со стороны американцев. Мировые лидеры поддержали Дональда Трампа, но напомнили, что борьба с терроризмом на этом не закончена. Как зарубежные СМИ обсуждают смерть аль-Багдади? И кого называют преемником террориста? Подробности — в обзоре иностранной прессы на “Коммерсантъ FM”.

Кто заработает политические очки на смерти террориста номер один — вот главный вопрос, сообщает CNN. Президент Дональд Трамп по праву получает свою долю славы. Но демократы не спешат его восхвалять. Можно вспомнить, как они восприняли уничтожение Усамы бен Ладена во время предвыборной кампании Барака Обамы. «Бен Ладен мертв, а General Motors жив»,— кричал тогда вице-президент, кандидат в президенты 2020 Джо Байден. Для смерти аль-Багдади нельзя было найти более подходящего времени. Это такие редкие хорошие новости для республиканцев. Но спецоперация вряд ли поможет американскому президенту получить поддержку большинства на выборах в следующем году.

Как сообщает Reuters, обнаружить аль-Багдади удалось благодаря одному из его ключевых помощников Исмаилу аль-Этави. Он был арестован турецкими властями и передан иракской стороне. Аль-Этави рассказал, что аль-Багдади иногда проводил переговоры со своими командирами в передвигающихся микроавтобусах, нагруженных овощами, чтобы избежать обнаружения.

Как пишет Time, исламское государство быстро адаптировалось к новым обстоятельствам. Несмотря на утрату своего территориального халифата в Ираке и Сирии, оно расширило сферу деятельности, включив в нее 14 точек в странах Азии и Африки. По мнению аналитиков, сейчас для спецназа важнее не то, что аль-Багдади убит, а легкость, с которой его заменят. «Исламское государство» регулярно привлекает новых лидеров.

По данным журнала Newsweek, новым главой террористической группировки стал Абдулла Кардаш, известный также как Хаджи Абдулла аль-Афари. Издание уточняет, что аль-Багдади назначил его преемником еще в августе. К моменту гибели роль аль-Багдади была символической.