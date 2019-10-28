«МРСК Волги» вдвое сократило чистую прибыль

Чистая прибыль ПАО «МРСК Волги» за девять месяцев 2019 года составила 1,48 млрд руб., что на 51,6% меньше, чем за три квартала 2018 года. Об этом говорится в отчетности предприятия по РСБУ. Выручка компании составила 46,39 млрд руб. и снизилась несущественно.

Краткосрочная кредиторская задолженность компании снизилась на 11,5% до 5,46 млрд руб., долгосрочная выросла на 4% до 7,52 млрд руб.

«МРСК Волги» объединяет электросетевые активы республик Мордовии и Чувашии, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областей.

Ирина Андреева