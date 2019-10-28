Два судьи в Краснодарском крае лишены полномочий

Квалификационная коллегия судей Краснодарского края досрочно прекратила полномочия и лишила пятого квалификационного класса судей Славянского городского суда и Советского районного суда Краснодара.

В Краснодарском краевом суде сообщили, что на действия судьи Славянского районного суда поступила жалоба заместителя управляющего Краснодарским отделением ПАО «Сбербанк России». Он указал на грубое нарушение судьей норм процессуального права. В частности, по словам банкира были нарушены правила подведомственности и подсудности рассмотрения спора, порядка подготовки дел к судебному разбирательству, не разрешение вопроса о составе лиц, участвующих в деле, порядка проведения судебной экспертизы, а также норм материального права.

Президиум Краснодарского краевого суда удовлетворил кассационные жалобы Сбербанка и отменил ряд определений и решений, вынесенных Славянским городским судом в ноябре 2018 года и в январе-феврале 2019-го. Гражданские дела переданы в Первомайский и Советский районные суды Краснодара. В адрес судьи вынесено два частных постановления в связи с принятием спора с грубейшими нарушениями правил подсудности, а позже его полномочия были досрочно прекращены.

Что касается судьи Советского районного суда Краснодара, то в ходе проверки по поступившему обращению, была установлена его причастность к принятию непроцессуальных судебных решений, в том числе за незаконное денежное вознаграждение и систематическое халатное отношение к исполнению должностных обязанностей. Следствием этого стала волокита при рассмотрении гражданских и административных материалов, а также создание препятствий сторонам в доступе к правосудию.

Василий Хитрых