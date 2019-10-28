В Новороссийске появятся остановочные павильоны нового поколения

Пять современных остановок общественного транспорта будут установлены в городе-герое в рамках муниципального проекта «Умный город», сообщает «Официальный Новороссийск» со ссылкой на слова вице-мэра города Светланы Калининой. По предварительным данным они появятся по адресам: ул. Советов, 23; ул. Куникова, 9; пр. Дзержинского, 185; ул. Советов, 22 и ул. Молодежная, 14.

Остановочные павильоны будут оборудованы системой видеофиксации, вызывной панелью службы «112» а так же USB-разъемами для зарядных устройств гаджетов. Электронный аукцион на поставку объектов уже размещен на площадке госзакупок. Планируется установить павильоны в течение 30 дней с момента заключения контракта.

Андрей Ульченко