29 октября, вторник
Войти в профиль
Нижний Новгород FM. Приволжье

Коротко

Меню

социальные сети

Подробно

Фото: Андрей Абрамов

Орешкин обещал найти денег на строительство ВСМ в Нижний Новгород

Однако не уточнил источники финансирования.

от

Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин заявил, что правительство найдет деньги на строительство высокоскоростной магистрали (ВСМ) Санкт-Петербург – Москва – Нижний Новгород.


Об этом министр сообщил РБК.

«Мы поддержим проект ВСМ. Сейчас просчитывается модель», — приводит агентство слова руководителя экономического ведомства. При этом Максим Орешкин не назвал источники финансирования.

Напомним, что по оценке ОАО РЖД стоимость строительства составит 2,295 трлн рублей. Основное финансирование проекта, а это 1,695 трлн рублей, должны составить внебюджетные инвестиции, в частности, «Немецкая инициатива», в которую входят Siemens, Deutsche Bahn, Deutsche Bank и другие участники. Из федерального бюджета планируется получить 600 млрд рублей.

Напомним, что ранее широко обсуждался проект строительства ВСМ Москва – Нижний Новгород – Казань.

Комментарии

Печать

Рекомендуем

обсуждение

Программы

Международный аэропорт Стригино перешел на зимнее расписание Московское направление остается самым популярным.
Более 47 тысяч жителей Нижегородской области остались без света из-за штормового ветра Подача электричества прекращалась в 21 тысячу домов.
Нижегородским чиновникам до конца 2020 года заморозят повышение зарплат Господдержка АПК также будет сокращена на год.
Работа нижегородской канатной дороги временно приостановлена из-за сильного ветра Канатка заработает, как только порывы ветра ослабеют.
Вина Крыма и Кубани представлены в ресторанах Нижнего Новгорода Нижегородские эксперты опасаются протекционизма в пользу российских вин.
Почти 70 процентов нижегородцев пользуются интернетом ежедневно Большинство считают, что без Сети их жизнь станет совершенно иной.
Профиль пользователя