Орешкин обещал найти денег на строительство ВСМ в Нижний Новгород Однако не уточнил источники финансирования.

Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин заявил, что правительство найдет деньги на строительство высокоскоростной магистрали (ВСМ) Санкт-Петербург – Москва – Нижний Новгород.

Об этом министр сообщил РБК.

«Мы поддержим проект ВСМ. Сейчас просчитывается модель», — приводит агентство слова руководителя экономического ведомства. При этом Максим Орешкин не назвал источники финансирования.

Напомним, что по оценке ОАО РЖД стоимость строительства составит 2,295 трлн рублей. Основное финансирование проекта, а это 1,695 трлн рублей, должны составить внебюджетные инвестиции, в частности, «Немецкая инициатива», в которую входят Siemens, Deutsche Bahn, Deutsche Bank и другие участники. Из федерального бюджета планируется получить 600 млрд рублей.

Напомним, что ранее широко обсуждался проект строительства ВСМ Москва – Нижний Новгород – Казань.