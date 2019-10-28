«Белый медведь» построит на Дону линию для производства творога за 200 млн рублей

ООО «Белый медведь» собирается построить в Ростовской области автоматизированную линию по производству творога стоимостью 200 млн руб., сообщает «РБК Ростов» со ссылкой на директора молочного завода «Мясниковский» (входит в группу предприятий «Белый медведь») Сурена Обаяна.

На новой линии закрытого типа будут производить различные виды творога, которые будут отличаться по консистенции и жирности.

«Сейчас мы на площадках в Ростовской области и Краснодарском крае производим в сутки до 20 т творога. После запуска новой линии сможем увеличить объем производства в два раза — до 40 т в сутки», — передает издание слова господина Обаяна.

Он также отметил, что ООО «Белый медведь» с 2012 года реализует в регионе масштабный инвестпроект по производству молочных продуктов. Общая сумма инвестиций составляет около 1 млрд руб. В создание мощностей и развитие производства вложено уже более 500 млн руб.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Белый медведь» было зарегистрировано в Ростовской области в августе 1997 года с основным видом деятельности «производство прочей полочной продукции». Компанией владеют Артур Наноян (50%), Валерий Джлаухян (25%) и Геннадий Джлаухян (25%). Генеральным директором является Анатолий Хантимиров. Выручка предприятия за 2018 год составила 502 млн руб. Прибыль компании с прошлого года увеличилась в пять раз и составила 30,4 млн руб.

Дарья Голякова