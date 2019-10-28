Прокуратура добилась лишения мандатов двух депутатов Юговского поселения

Прокуратура Пермского района Пермского края выявила нарушения антикоррупционного законодательства депутатами совета Юговского сельского поселения. Как сообщается на сайте краевой прокуратуры, депутаты не разместили на сайте поселения сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2018 год.

Прокурор Пермского района внес представление председателю Совета депутатов Юговского сельского поселения с требованием устранить нарушения закона. Решениями представительного органа полномочия указанных депутатов прекращены в связи с утратой доверия.