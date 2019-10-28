Визит патриарха Кирилла стоил Самаре 4 млн рублей

Обслуживание визита патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Самару обошлось муниципальному бюджету почти в 4,2 млн руб. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

В частности, из этой суммы 477 тыс. руб. было потрачено на услуги дежурства невооруженной охраны. Еще 299,5 тыс. руб. направили на доставку и монтаж мобильных ограждений, 350 тыс. руб. – на изготовление полиграфической продукции, 164,4 тыс. руб. – на установку шатров.

Еще более 1,6 млн руб. ушло на установку светодиодных экранов для организации трансляции на территории Софийского собора соответствующих мероприятий, 110 тыс. руб. – на доставку, монтаж, настройку и обслуживание металлодетекторов. Около 1,5 млн. руб. было потрачено на установку конструктива для подвеса светодиодных экранов и звукового оборудования для организации трансляции.

Георгий Портнов