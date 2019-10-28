Прокуратура потребовала обеспечить свободный доступ к озеру Еткуль для рыбаков

В Челябинской области прокуратура направила исковое заявление в суд с требованием обеспечить свободный доступ к озеру Еткуль.

Как сообщает пресс-служба регионального ведомства, в ходе проверки выявлены нарушения водного законодательства: арендатор водоема ограничил свободный доступ к озеру запрещающими знаками, а любительская рыбалка допускается только с его разрешения.

В связи с этим в суд направлено иск об обязании арендатора обеспечить свободный доступ граждан к водному объекту.