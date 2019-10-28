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Нижний Новгород FM. Приволжье

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Фото: Андрей Абрамов

Зима близко

Снег и отрицательная температура воздуха придут в Нижний Новгород.

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Жителей Нижнего Новгорода на текущей неделе ожидают осадки в виде снега и дождя. Об этом сообщает нижегородский Гидрометеоцентр. Сегодня – в понедельник 28 октября, днем в Нижнем Новгороде прогнозируется +12°, облачная с прояснениями погода и небольшой дождь. Однако к ночи похолодает до 1°…0°, а ветер усилится до 24 м/с. Также ночью вместо дождя пойдет снег. Более подробно о погоде на этой неделе –начальник отдела метеопрогнозов нижегородского Гидрометцентра Ольга Мокеева.

Напомним, что Госавтоинспекция предупредила нижегородцев об опасности на дорогах из-за ледяного дождя, мокрого снега и наледи.

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