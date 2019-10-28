Зима близко

Жителей Нижнего Новгорода на текущей неделе ожидают осадки в виде снега и дождя. Об этом сообщает нижегородский Гидрометеоцентр. Сегодня – в понедельник 28 октября, днем в Нижнем Новгороде прогнозируется +12°, облачная с прояснениями погода и небольшой дождь. Однако к ночи похолодает до 1°…0°, а ветер усилится до 24 м/с. Также ночью вместо дождя пойдет снег. Более подробно о погоде на этой неделе –начальник отдела метеопрогнозов нижегородского Гидрометцентра Ольга Мокеева.

Напомним, что Госавтоинспекция предупредила нижегородцев об опасности на дорогах из-за ледяного дождя, мокрого снега и наледи.