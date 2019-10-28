В Нижегородской области без света из-за непогоды остались около 47 тыс. человек

В Нижегородской области из-за сильного ветра днем 28 октября без электроэнергии остались около 21 тыс. домов, где проживают около 47 тыс. человек. Как сообщает правительство региона, совместно с МЧС создается оперативный штаб по ликвидации последствий. Также создан штаб с участием представителей ресурсоснабжающих организаций.

Глава региона Глеб Никитин поручил в первую очередь восстановить электроснабжение в социальных учреждениях: школах, детсадах и больницах. Сколько таких объектов остаются без света, не уточняется.

Анастасия Еремина