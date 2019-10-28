В Тюмени в седьмой раз состоится фестиваль «Театральная революция»

С 1 по 5 ноября в Тюмени пройдет Всемирный фестиваль молодежных театров «Театральная революция», сообщила пресс-служба губернатора. В нем примут участие 22 коллектива из 11 стран, включая Египет, Малайзию, Венгрию, Германию, Чехию и другие. На четырех сценах города они покажут спектакли в разных жанрах: драма, театр танца, спектакли для детей, пантомима.

В рамках фестиваля будут организованы мастер-классы и творческие встречи с актерами и режиссерами. Впервые в Тюмени пройдет серия открытых читок «Эхо Любимовки» и обучение в трех специальных школах: драматургии, театральной журналистики и кино.

Фестиваль «Театральная революция» состоится в седьмой раз, его организаторами выступят театральный центр «Космос» и театр «Мимикрия». Он проводится с 2007 года. За его историю спектакли участников фестиваля посетило более 10 тыс. зрителей.