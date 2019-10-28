Получивший срок экс-премьер Дагестана Гамидов подозревается в еще восьми преступлениях

Приговор бывшему врио премьер-министра Дагестана Абдусамаду Гамидову вынесен только по одному из эпизодов, сообщила пресс-служба Следственного комитета России (СКР). Установлено еще восемь эпизодов растраты бюджетных средств, получения взяток и других преступлений. Сегодня Гамидова приговорили к 6,5 года лишения свободы в колонии общего режима.

«В ходе его расследования установлено, что в 2013 году Гамидов в нарушение действующего законодательства без обязательного проведения экспертизы экономической эффективности проекта вынес постановления правительства республики о предоставлении государственных гарантий ООО "Дагагрокомплекс" на общую сумму 1,3 млрд руб.»,— заявили в СКР.

После их предоставления указанная организация взятые на себя обязательства перед кредитными организациями не выполнила. «В последующем Арбитражным судом Москвы вынесены решения о взыскании с Республики Дагестан в пользу кредитных организаций вышеуказанной суммы.Совместными действиями СКР, ФСБ, действующего правительства Дагестана и лично главы республики Владимира Васильева удалось добиться отмены данного судебного решения и сохранить для Республики Дагестан 1,3 млрд руб.»,— добавили в СКР.

Уже установлено восемь эпизодов растраты бюджетных средств, получения взяток, превышения должностных полномочий, незаконного хранения огнестрельного оружия, добавили в СКР. К уголовной ответственности привлекается девять человек, в отношении которых продолжается сбор доказательств. Шамиль Кадиев, являющийся одним из организаторов преступлений, объявлен в международный розыск.

Сегодня, 28 октября, Лефортовский райсуд Москвы вынес приговор бывшему врио председателя правительства Дагестана Абдусамаду Гамидову и его заместителю Раюдину Юсуфову. Экс-чиновники были признаны виновными в растрате бюджетных средств, но при этом их отправили на общий, а не строгий режим, что позволит в недалеком будущем претендовать на условно-досрочное освобождение.

Подробнее — в публикации “Ъ” «Дагестанским чиновникам строгий режим заменили общим».