ФАС России приостановила аукцион на строительство новой поликлиники в Уфе

ФАС России приостановила определение генподрядчика строительства нового корпуса поликлиники Республиканской клинической больницы имени Куватова. С жалобой в ведомство обратилось ООО «КС-строй», следует из сообщения в реестре жалоб на сайте госзакупок. Ее рассмотрение назначено на завтра.

Аукцион был объявлен в середине октября управлением капстроительства Башкирии. Начальная цена контракта была определена в 1,04 млрд руб. По его условиям, победитель торгов должен был построить поликлинику к ноябрю 2021 года.

В жалобе «КС-строй», в частности, указал, что УКС не разместило в полном объеме проектно-сметную документацию, а также не опубликовало проект строительства. Компания просила приостановить процедуру закупки, провести внеплановую проверку, обязать заказчика внести изменения в документацию об аукционе и продлить срок подачи заявок.

ООО «КС-строй», по данным Kartoteka.ru, зарегистрировано в Барнауле в марте 2012 года. Уставный капитал компании — 10 тыс. руб. Владелец компании — Наталья Синкина. Выручка компании в 2018 году составила 3,43 млн руб., чистая прибыль — 61 тыс. руб.

Майя Иванова