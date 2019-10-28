В Ростове на время празднования Дня полиции перекроют движение у Театральной площади

В связи с празднованием Дня сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации в Ростове для транспорта перекроют Театральную площадь, пр. Театральный от ул. Максима Горького до ул. Социалистической, а также ул. Советскую от пл. Театральная до ул. Каяни. Об этом сообщает пресс-служба департамента автомобильных дорог и организации внутреннего движения города. Ограничения будут действовать 6 ноября с 20:00 до 24:00 и 8 ноября с 5:00 до 13:00.

Кроме того, из-за реконструкции самотечного коллектора по ул. Мясникова транзитное движение транспорта на участке от ул. 11-я Линия - ул. 19-я Линия прекратят 7 ноября 2019-го до 29 февраля 2020 года. Объехать перекрытый участок можно по ул. Закруткина и ул. 1-й Пролетарской.

Пр. Кировский перекрою от ул. Красноармейской до ул. Малюгиной, 16 и 28 ноября с 7:00 до 14:00 в связи с проведением ярмарок.

Дарья Голякова