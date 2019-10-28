«УралБизнесЛизинг» приобрел автомобили для детских домов Ульяновской области

Ак Барс Банк открыл кредитную линию для «УралБизнесЛизинга», в рамках которой часть средств были направлены на приобретение транспорта для детских домов. Автомобилями для перевозки детей были оснащены 14 учреждений для несовершеннолетних в Ульяновской области. Директор корпоративного бизнеса Пермского отделения Ак Барс Банка Александр Дулотин отметил, что спонсорство социально-направленных проектов является давней традицией банка.

Фото: АК БАРС БАНК

ПАО «АК БАРС» БАНК заключило соглашение с компанией «УралБизнесЛизинг» на открытие кредитной линии на сумму 300 млнруб. сроком на пять лет. Компания «УралБизнесЛизинг» предоставила 14 автомобилей для детских домов

Ульяновской области по итогам закупки, выигранной лизинговой компанией в

рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ. В перечне на предоставление автомобилей указаны областные государственные учреждения социального обслуживания для несовершеннолетних, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В том числе список включает в себя детдома Ульяновской области, предназначенные для детей с ограниченными возможностями здоровья.

В октябре автомобили УАЗ-128801 поступили в пользование. Каждый из них рассчитан на перевозку десяти детей в возрасте от шести до 16 лет, одного ребенка от полутора до шести лет и двух сопровождающих. Помимо стандартных функций автомобиля, он дополнительно оснащен боковой детской подножкой, ограничителем скорости движения (60 км/ч), звуковой и световой сигнализацией вызова водителя, которую можно включить с мест размещения ребенка кнопкой «Просьба об остановке».

Фото: АК БАРС БАНК

По словам директора корпоративного бизнеса Пермского отделения Ак Барс Банка Александра Дулотина, Ак Барс Банк — социально-ответственная кредитная организация с давними традициями спонсорства и благотворительности, которая охотно поддерживает социально-направленные проекты. «Программа по закупке автобусов для детских домов делает доступными услуги лизинга для социальной сферы региона. Банк ценит сложившиеся партнерские отношения с "УралБизнесЛизингом" и надеется на дальнейшее сотрудничество»,— подчеркнул Александр Дулотин.