В Краснодаре двое судей досрочно лишились полномочий

Квалификационная коллегия судей (ККС) Краснодарского края досрочно прекратила полномочия судьи Славянского городского суда Сергея Завгороднего и судьи Советского районного суда Дмитрия Цыкалова, сообщила пресс-служба краевого суда. В обоих случаях ККС признала обоснованными жалобы на действия судей, которые нарушали нормы права и выносили неправосудные решения.

По данным пресс-службы суда, проверка в отношении судья Завгороднего была назначена в связи с жалобой заместителя управляющего краснодарским отделением ПАО «Сбербанк России». В жалобе заявитель указывал на грубое нарушение судьей норм процессуального права, в том числе правил подведомственности и подсудности рассмотрения спора, порядка подготовки дел к судебному разбирательству, порядка проведения судебной экспертизы. «Выявленные нарушения свидетельствуют о пренебрежительном отношении судьи Завгороднего к соблюдению закона и судейской этики, нарушают права участников процесса и не дают оснований рассчитывать на добросовестное выполнение им обязанностей судьи в будущем»,– говорится в решении ККС. Проверка в отношении судьи Советского районного суда Краснодара Дмитрия Цыкалова выявила его причастность к принятию непроцессуальных судебных решений, или судебных актов, в том числе за незаконное денежное вознаграждение, что стало основанием для прекращения его полномочий, сообщили в краевом суде.

Анна Перова, Краснодар