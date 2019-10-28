«Авто Центру» отказали в иске на 55 млн рублей к нижегородскому правительству

Арбитражный суд рассмотрел требования несостоявшегося инвестора из Самары: ООО «Авто Центр» предъявило к правительству Нижегородской области требования на 55,4 млн руб. убытков, появившихся от прекращения инвестконтракта. Еще в 2007 году по решению инвестсовета при губернаторе Валерии Шанцеве самарской компании был предоставлен земельный участок площадью 4,9 га на улице Ларина, на выезде из Нижнего Новгорода. Земля предоставлялась под проектирование и строительство «АвтоСити» – комплекса дилерских центров по продаже и сервисному обслуживанию автомобилей ведущих мировых брендов. В его создание ООО «Авто Центр» обещало вложить порядка 120 млн руб., но затем стройка встала. Компания лишь заложила фундамент здания и позже сумела зарегистрировать право собственности на объект незавершенного строительства.

В 2015 году договор аренды с инвестором был расторгнут. Причем чиновники пояснили, что предоставленный земельный участок наполовину входит в техническую и охранную зону метрополитена, поэтому капитальное строительство на нем невозможно (в генплане Нижнего Новгорода обозначен коридор под линию метро из Верхних Печер в Приокский район). Кроме того, инвестор не получил разрешение на строительство, поэтому в 2017 году власти обязали его снести незавершенный объект готовностью 12%, признав его самовольной постройкой.

В ООО «Авто Центр» подсчитали все свои затраты (компенсации на инженерную, социальную и транспортную инфраструктуру, арендная плата, оплата техусловий, вложения в проект) и потребовали возместить эти убытки. Несостоявшийся инвестор просил провести закрытое судебное заседание, чтобы изучить секретный генплан Нижнего Новгорода в редакции 1999 года в части развития метро, и доказать, что власти неправомерно представили ему участок, входящий в охранную зону. Суд отказал в исследовании старой версии генплана, указав, что законность предоставления земли никем не оспаривалась, а «Авто Центр» прекратил работы в 2009 году и не соблюдал сроки реализации инвестпроекта (это было подтверждено предыдущими судебными решениями). В итоге в иске о возмещении убытков было отказано. Решение суда в законную силу не вступило.

Иван Сергеев