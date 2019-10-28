Банк УРАЛСИБ предлагает ипотечный кредит на залоговую недвижимость

Банк УРАЛСИБ предлагает ипотечный кредит* на приобретение недвижимости, находящейся в залоге у стороннего банка, по ставке от 8,99% годовых при приобретении строящейся недвижимости и сумме кредита от 5 млн рублей, и по ставке от 9,29% при приобретении готовой недвижимости.

Данный кредитный продукт предоставляет возможность заемщику приобрести квартиру, которая на дату заключения сделки будет обременена ипотекой стороннего банка по кредиту продавца. Обеспечением по кредиту выступает залог приобретаемой недвижимости и поручительство продавца в период с даты выдачи кредита до даты государственной регистрации перехода права собственности на квартиру к покупателю.

Выдача кредита покупателю происходит до государственной регистрации сделки купли-продажи жилья под поручительство продавца. Это позволяет осуществить досрочное погашение кредита продавца и снять обременение стороннего кредитора, после чего осуществить регистрацию перехода права собственности от продавца к покупателю.

Для продавца это возможность быстро продать квартиру, а для покупателя - приобрести понравившуюся недвижимость, даже если она находится в залоге по ипотечному кредиту продавца.

Ознакомиться с полными условиями ипотечных программ, а также подать заявку на получение кредита можно в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».