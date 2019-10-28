Экс-полицейская Вера Рабинович частично признала свою вину в суде

Бывшая глава отдела по расследованию преступлений в сфере экономики ГСУ ГУ МВД по Самарской области Вера Рабинович признает вину в мошенничестве, а не в получении взятки. Об этом обвиняемая заявила на заседании в Октябрьском районном суде в понедельник.

Ранее экс-полицейская сообщила силовикам, что полученные незаконно деньги она намеревалась потратить на свои цели, и не планировала помогать лицу, передававшему ей деньги. Соответственно ей может быть вменено не получение взятки, а совершение мошенничества, считает Вера Рабинович. Присутствующая на процессе обвиняемая в посредничестве во взятке Жанна Назарова признала свою вину только в покушении на мошенничество. Предприниматель Виталий Прокофьев, которому вменяется аналогичное преступление, признает свою вину полностью.

На следующем заседании в ноябре суд допросит первых трех свидетелей по делу. Вере Рабинович инкриминируется получение от бизнесмена взятки в размере 15 млн руб. за передачу уголовного дела о совершенном в отношении него мошенничестве в суд. В деле также фигурируют посредники — предприниматель Виталий Прокофьев и безработная Жанна Назарова. В настоящее время они также являются подсудимыми.

Георгий Портнов