Работники СМИ в Адыгее показали минимальную долговую нагрузку

Работники средств массовой информации в Республике Адыгея тратят на выплаты по кредитам 19,2% от своего дохода. Это один из самых низких показателей в России. Ниже только долговая нагрузка у журналистов в Псковской (10,8%) и Тамбовской (18,2%) областях, сообщили в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).

Наибольший процент от заработка работники СМИ отдают банкам в Пензенской (34,5%), Новосибирской (32,3%) и Томской (32,3%) областях.

Также Адыгея попала в ТОП-3 наименьшей долговой нагрузки среди представителей топ-менеджмента. Представители этих профессий в республике тратят всего 12% от своего заработка на погашение банковских кредитов. Меньше топ-менеджеры отдают банкам только в Калмыкии (11,4%) и Приморской (11,7%) крае, больше – в Архангельской (18%), Кировской (17,3%) и Новгородской (17,2%) областях.

Дмитрий Михеенко