Самую высокую зарплату в Краснодаре предлагают программисту С++

Согласно исследованию портала по поиску работы Superjob.ru, в Краснодаре ТОП-5 самых высокооплачиваемых вакансий в октябре возглавляет программист С++ с предлагаемой заработной платой в 100-150 тыс. руб. На втором месте находится вакансия программиста 1С (от 70 тыс. руб.), на третьем – руководителя группы продаж (от 70 тыс. руб.), на четвертом – руководителя отдела продаж (от 60 тыс. руб.) и на пятом – инженера-строителя (60 тыс. руб.).

В Москве аналогичный рейтинг возглавляет региональный менеджер с зарплатным предложением от 335 тыс. руб., в Санкт-Петербурге – директор филиала (от 200 тыс. руб.), во Владивостоке – проект-менеджер (100-150 тыс. руб.), в Екатеринбурге – менеджер по продажам медицинского оборудования (от 150 тыс. руб.), в Ростове-на-Дону – программист 1С (70 тыс. руб.).

Дмитрий Михеенко