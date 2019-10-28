Новым замминистра финансов Ростовской области стал Андрей Никифоров

Губернатор Ростовской области Василий Голубев назначил на должность заместителя министра финансов региона Андрея Никифорова, сообщается на сайте областного правительства.

Господин Никифоров родился 15 июля 1974 года в Белой Калитве Ростовской области. В 1997 году окончил Северо-Кавказскую академию государственной службы по специальности «Государственное и муниципальной управление» и получил квалификацию менеджер-экономист. С 2000 года работает в министерстве финансов Ростовской области, с 2011 года занимал должность начальника управления межбюджетных отношений министерства финансов региона.

Дарья Голякова