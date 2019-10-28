Скорая медпомощь Алтайского края перейдет под управление единой диспетчерской службы

В Алтайском крае скорая медицинская помощь перейдет под управление единой диспетчерской службы, сообщила заместитель главы минздрава региона Наталья Белоцкая. «Мы завершаем формирование единой диспетчерской службы скорой медицинской помощи, с 6 ноября начнется переключение районов на станцию скорой помощи Барнаула. Мы ставим себе задачу до 1 декабря переключить весь Алтайский край на Барнаул»,— сказал она.

По ее словам, такая система организации работы позволит лучше координировать деятельность этой службы в части оперативности реагирования на вызовы, в том числе в условиях ЧС: «Нам будет гораздо проще управлять всеми бригадами скорой помощи в Алтайском крае: в случае чрезвычайных ситуаций на место будет направляется ближайшая бригада».

О том, почему повсеместное введение единого экстренного номера откладывается до 2021 года, читайте в материале “Ъ” «112» временно недоступен»

Оксана Павлова