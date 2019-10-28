В сентябре инфляция в Челябинской области составила 3,5%

В регионах Уральского федерального округа, в том числе в Челябинской области, сохраняется тенденция замедления инфляции. В сентябре цены на Южном Урале выросли на 3,5%, что на 0,2 процентных пункта меньше, чем в августе, сообщает Челябинское отделение Уральского ГУ Банка России.

В целом на Урале годовая инфляция в сентябре составила 3,7% против 3,8% в августе. Темпы прироста цен снизились в основном за счет изменений на рынке продовольствия и туристических услуг. Так, замедлился рост цен на мясо и яйца, свинина даже подешевела из-за насыщения рынка по мере роста производства. Также в Россию завезли фрукты нового урожая по более низким ценам. На рынке туристических услуг стабилизировалась ситуация со спросом, что привело к снижению темпов роста цен на зарубежный отдых по большинству направлений, кроме Таиланда.

В большинстве регионов УрФО годовая инфляция в УрФО осталась ниже общероссийского показателя (4%): Ханты-Мансийский автономный округ – 2,7%, Ямало-Ненецкий АО – 0,9%, Тюменская область – 2,6%. В Курганской области показатель составил 4,2%, в Свердловской – 4,8%.