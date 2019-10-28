Бюджет Удмуртии на 2019 год увеличили на 1,25 млрд рублей

Проект изменений в бюджет Удмуртии на 2019 год рассмотрели на заседании правительства республики. Как доложил министр финансов региона Станислав Евдокимов, доходная и расходная часть увеличиваются соответственно на 1,25 млрд руб. Будет скорректирован в сторону уменьшения объем субвенций из федерального бюджета на 102 млн руб.

На 1,35 млрд руб. увеличится объем поступлений по налогу на имущество организаций. По словам господина Евдокимова, по соглашению с Минфином РФ о реструктуризации бюджетных кредитов регион должен обеспечить рост уровня доходов не ниже уровня инфляции. Чтобы не рисковать под конец года, предлагается проавансировать поступления в бюджет республики налога на имущество министерств и их подведомственных учреждений. Из полученных средств 532 млн будут направлены на авансирование налога на имущество министерств и их подведомственных учреждений, 862 млн — на дотации муниципальным образованиям.

Таким образом, после всех изменений объем доходов в 2019 году ожидается на уровне 84,22 млрд руб., расходов — 85,99 млрд, дефицит — 1,78 млрд руб.

Правительство одобрило документ, он будет предложен для утверждения депутатам госсовета Удмуртии на ближайшей сессии.