Минстрой расторгнул договор с застройщиком поликлиники в Кировском районе

Минстрой Пермского края принял решение расторгнуть договор с ООО «Инжстрой» — застройщиком детской поликлиники на ул. Шишкина, 20, в Кировском районе Перми. Как сообщает пресс-служба министерства, уведомление об этом было направлено подрядчику 25 октября.

«Мы ставили задачу подрядчику завершить строительство к концу года. И это несмотря на то, что изначально по договору поликлиника должна была быть построена еще год назад. Сначала проблема обострялась еще и тем, что к нам с большой задержкой поступило федеральное финансирование. Однако, когда проблема была решена, подрядчику ничего не мешало мобилизоваться и закончить строительство в срок. Но сегодня на объекте так и не выполнено благоустройство, внутренние отделочные работы, не запущено отопление и электроснабжение. Строительная готовность поликлиники — 65%. К тому же на площадке регулярно работает не более 20 человек,— пояснил министр строительства Пермского края Андрей Колмогоров.— С такой готовностью объекта и халатностью подрядчика есть большие риски, что завершение стройки в очередной раз сдвинется на неопределенный срок. Поэтому нами было принято решение расторгнуть договор и объявлять конкурс на поиск нового подрядчика».

В настоящий момент минстрой готовит конкурсную документацию для проведения закупки на выбор нового подрядчика стройки. В начале 2020 года новый застройщик должен выйти на площадку.