Структура «Газпрома» обвинила предприятия ХМАО в незаконном отборе газа

«Газпром межрегионгаз Север» сообщил, что представители МУП «Югорскэнергогаз» самовольно сорвали пломбы и открыли задвижки после того, как введена процедура прекращения поставки газа на предприятие.

В газовой компании напомнили, что 22 октября ограничили подачу топлива четырем предприятиям-должникам ХМАО. В список неплательщиков вошли: МУП «УГХ» (Пыть-Ях) с долгом 192,7 млн руб., МУП «Югорскэнергогаз» — 99,5 млн руб., АО «Генерация» (Советский район) – 130,6 млн руб., и АО «НЭРС» (Нягань) – 85,3 млн руб.

Однако, по данным «Газпрома межрегионгаз Север», представители МУП «УГХ», как и «Югорскэнергогаза», воспрепятствовали введению санкций и продолжили отбор газа. «В связи с этим мы обратились в Ростехнадзор о привлечении к ответственности руководителей данных предприятий по ст. 9.22 Кодекса РФ об административных правонарушениях», – сообщил региональный директор ООО «Газпром межрегионгаз Север» по ХМАО-Югре Дмитрий Кондрашев. Нарушителям грозит штраф до 100 тыс. руб. и дисквалификация до трех лет.

Главный инженер МУП «Югорскэнергогаз» Яков Гердт заявил, что предприятию газ не отключали. «Предприятие работает в нормальном режиме»,— подчеркнул он. Главный инженер «Няганской ресурсоснабжающей компании» (единственная теплоснабжающая компания в городе) Владимир Лобойков заявил, что претензии газовиков касаются компании «Няганские энергетические ресурсы», которая с 1 октября находится в процедуре банкротства. «Все имущество и оборудование передано в новое муниципальное предприятие “НРК”»,– добавил он.

Евгений Минин