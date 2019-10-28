28 октября, понедельник
Войти в профиль
Краснодар. Кубань, Адыгея

Коротко

Новости

все новости

пресс-релиз

партнерский проект

В Сочи будут судить устроившего пьяное ДТП бывшего полицейского

В суд для рассмотрения по существу направлено уголовное дело в отношении бывшего оперуполномоченного отдела уголовного розыска Хостинского отдела УВД Сочи. 30-летний мужчина обвиняется в нарушении правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью водителя и его несовершеннолетнего пассажира (ч. 2 ст. 264 УК РФ).

Как сообщили в СУ СКР по краю, ночью 23 марта этого года полицейский, будучи в состоянии алкогольного опьянения, ехал на служебном автомобиле «Лада “Приора”» по Курортному проспекту в Хостинском районе. В какой-то момент он не справился с управлением и допустил столкновение с припаркованным на обочине ВАЗ-21014, где в это время находились подростки 16-ти и 17-ти лет. После этого автомобиль полицейского вынесло на полосу встречного движения, где он сбил 20-летнего водителя ВАЗа, который находился на проезжей части. Затем полицейский столкнулся с движущимся во встречном направлении Kia Rio.

В результате ДТП двое несовершеннолетних и 20-летний водитель отечественного авто были госпитализированы с переломами и травмами различной степени тяжести. 20-летнему водителю и 16-летнему пассажиру был причинен тяжкий вред здоровью.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, после аварии сотрудник уголовного розыска отказался от прохождения медицинского освидетельствования. Судебно-химическая экспертиза выявила у него наличие алкогольного опьянения. Бывшему стражу правопорядка грозит от трех до семи лет лишения свободы.

В ГУ МВД по краю сообщили, что по результатам служебной проверки приказом начальника УВД по городу Сочи сотрудник полиции был уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам.

Василий Хитрых


Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

новости компаний

Интервью

пресс-релиз

Профиль пользователя