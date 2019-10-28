В Сочи будут судить устроившего пьяное ДТП бывшего полицейского

В суд для рассмотрения по существу направлено уголовное дело в отношении бывшего оперуполномоченного отдела уголовного розыска Хостинского отдела УВД Сочи. 30-летний мужчина обвиняется в нарушении правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью водителя и его несовершеннолетнего пассажира (ч. 2 ст. 264 УК РФ).

Как сообщили в СУ СКР по краю, ночью 23 марта этого года полицейский, будучи в состоянии алкогольного опьянения, ехал на служебном автомобиле «Лада “Приора”» по Курортному проспекту в Хостинском районе. В какой-то момент он не справился с управлением и допустил столкновение с припаркованным на обочине ВАЗ-21014, где в это время находились подростки 16-ти и 17-ти лет. После этого автомобиль полицейского вынесло на полосу встречного движения, где он сбил 20-летнего водителя ВАЗа, который находился на проезжей части. Затем полицейский столкнулся с движущимся во встречном направлении Kia Rio.

В результате ДТП двое несовершеннолетних и 20-летний водитель отечественного авто были госпитализированы с переломами и травмами различной степени тяжести. 20-летнему водителю и 16-летнему пассажиру был причинен тяжкий вред здоровью.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, после аварии сотрудник уголовного розыска отказался от прохождения медицинского освидетельствования. Судебно-химическая экспертиза выявила у него наличие алкогольного опьянения. Бывшему стражу правопорядка грозит от трех до семи лет лишения свободы.

В ГУ МВД по краю сообщили, что по результатам служебной проверки приказом начальника УВД по городу Сочи сотрудник полиции был уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам.

Василий Хитрых