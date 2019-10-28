Путин утвердил соглашение о гармонизации табачных акцизов в ЕАЭС

Президент России Владимир Путин подписал соглашение о гармонизации акцизов на табачную продукцию в Евразийском экономическом сообществе (ЕАЭС), распоряжение главы государства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. Министерству финансов России, согласно документу, разрешается в ходе переговоров о подписании соглашения вносить в его проект, одобренный правительством 18 октября, изменения, не имеющие принципиального характера.

Соглашение предполагает, что с 2024 года в странах ЕАЭС (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия) каждые пять лет будет устанавливаться индикативная ставка акцизов на табачную продукцию и диапазоны отклонения от нее. Индикативная ставка на 2024 год установлена на уровне, эквивалентном 35 евро (в национальной валюте) за 1 тыс. штук табачных изделий. Ставки акцизов в странах ЕАЭС могут отклоняться от нее не более, чем на 20% в большую или меньшую сторону.