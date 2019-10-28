В самарской больнице обнаружена партия сливочного масла-фальсификата

В самарской больнице им. Пирогова в поставляемом сливочном масле обнаружены растительные жиры. К такому заключению пришли сотрудники регионального Управления Россельхознадзора после лабораторных исследований.

Для проверки были взяты образцы сливочного масла «Традиционное». Анализы показали, что в пробах нарушен кислотно-жировой баланс. Производитель продукта — ООО «Раздолье».

«По данному факту возбуждено административное производство по статье 14.43 КоАП РФ. Производителю фальсификата грозит административный штраф в размере от 100 до 300 тыс. руб., у предприятия будет отозвана декларация на производство данного вида сливочного масла»,— говорится в сообщении.

Кроме того, в ходе дальнейшего расследования инспекторы Россельхознадзора изучили ветеринарные сопроводительные документы, имеющиеся в ФГИС «Меркурий». После этого обнаружились нарушения, связанные с оборотом сырого молока и молочной продукции.

Известно, что в период с сентября по октябрь 2019 года на ООО «Раздолье» поступило 283 927 кг сырого и пастеризованного коровьего молока, однако организацией было изготовлено 150 600 кг сливочного масла. «Если учитывать, что на 1 кг масла требуется более 20 кг молока, то в данном случае ООО «Раздолье» производило 1 кг масла менее, чем из 2 кг молока»,— уточнили в ведомтсве.

Также у ООО «Раздолье» было зафиксировано отсутствие сведений о проведении лабораторных исследований молочной продукции.

Алена Смирнова