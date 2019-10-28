Курганский производитель полуфабрикатов судится за товарный знак «Мясовед»

Суд по интеллектуальным права принял к производству заявление курганской компании ООО «Мясовед» к Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатент). Производитель мясных полуфабрикатов просит признать недействительным решение службы по поводу предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству РФ № 666966, говорится в определении суда, опубликованном в материалах картотеки арбитражных дел 24 октября.

Правообладателем товарного знака, который представляет собой изображение мясника с ножом и надписью «Мясовед» на фартуке, является предприниматель из Тольятти Алексей Зубарев. Он привлечен к участию в деле в качестве третьего лица.

Предварительное судебное заседание по делу назначено на 16 декабря.