Генеральный директор ГК «ЮгСтройИнвест» Юрий Иванов удостоен «Патриаршего знака храмостроителя»

Вчера в Ростове-на-Дону Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл провел великое освящения недавно отреставрированного собора Рождества Пресвятой Богородицы.

На этом мероприятии Святейший Патриарх вручил нагрудный знак генеральному директору группы компаний Юрию Ивановичу Иванову. Высокая награда присуждена за весомый вклад в восстановление главного собора донской земли.

Решение о реставрации главной святыни Ростовской области было принято в 2012 году. Храм возобновил свою работу после почти семилетнего перерыва, когда он был закрыт на масштабную реконструкцию.