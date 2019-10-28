Глава H&M видит угрозу в участившихся призывах к прекращению потребления

Генеральный директор шведской сети по продаже одежды Hennes & Mauritz (H&M) Карл-Йохан Перссон в интервью Bloomberg предупредил об опасности распространения движения, которое осуждает потребление и призывает от него отказаться. Это движение первоначально критиковало людей, путешествующих самолетами, из-за высоких выбросов авиации в атмосферу, но в последнее время, особенно в связи с деятельностью шведской активистки Греты Тунберг, оно начало охватывать все больше других отраслей, в том числе производство одежды.

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По мнению господина Перссона, повод для озабоченности здесь в том, что это движение стремится запретить определенные модели поведения. Многие участники движения «требуют «перестать делать какие-то вещи, перестать потреблять, перестать летать», говорит он. Но, хотя это, по его словам, и даст некоторый «незначительный эффект для экологии», «однако социальные последствия этого будут ужасными». По данным ООН, индустрия производства одежды является источником 10% выбросов парниковых газов, и она потребляет больше энергии, чем авиация и морские перевозки вместе взятые. Но господин Перссон, хотя и признает, что «проблема климата чрезвычайно важна, это серьезнейшая угроза, и мы — политики, компании, люди — должны относиться к ней серьезно», однако считает, что «уничтожение бедности — это цель, которая, по крайней мере, имеет такую же важность».

«Мы должны снизить вредное воздействие на окружающую среду. Но в то же время мы должны продолжать создавать рабочие места, улучшать качество здравоохранения и делать все то, что дает экономический рост»,— заметил он. А бороться с изменением климата нужно не запретом потребления, считает глава H&M, а с помощью «инноваций в области экологии, использования энергии из возобновляемых источников, и улучшения качества материалов». По оценкам H&M, около 70% ущерба для экологии от индустрии одежды приходится на этап производства продукции. И компания уже поставила себе целью к 2040 году добиться отрицательного уровня выбросов в своем производстве.

Алена Миклашевская