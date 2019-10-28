Новый сервис Ак Барс Бизнес Драйв решает полный спектр задач ДБО для малого и среднего бизнеса

Cервис дистанционного банковского обслуживания разработан на базе цифровой платформы Digital2Go от BSS и обеспечивает комфортное взаимодействие предпринимателя с банком как в мобильном приложении, так и web-интерфейсе: клиент может легко контролировать счета, быстро создавать платежные поручения и получать выписки.

Цифровая система имеет удобный интерфейс – на главной странице отображаются ключевые действия, важные события, лента всех операций, данные о блокировках средств на счете.

«Сервис удобен для начинающих предпринимателей. Он отличается высокой скоростью работы: предприниматель быстро найдет нужный платеж, воспользовавшись поиском, а с помощью функции автозаполнения оперативно внесет информацию о контрагенте. Для лучшей наглядности данные о платежах представлены в виде инфографики. В дальнейшем планируется расширить функционал сервиса для бизнеса», – отмечает Ильдар Абдуллин, начальник управления транзакционного бизнеса Ак Барс Банка.

Услуга подключения к системе дистанционного банковского обслуживания бесплатна.

В рамках онлайн-платформы Ак Барс Бизнес Драйв банк внедрил новый инструмент – «Ревизор», который предупреждает клиентов о сомнительных операциях. «Ревизор» проводит оценку по операциям клиента и показывает рейтинг надежности компании. Таким образом, предприниматель заранее оценит ситуацию и избежит блокировки счетов в рамках 115-ФЗ.

BSS — лидер рынка разработки и внедрения систем дистанционного банковского обслуживания и управления финансами. В портфеле BSS предусмотрено все, что необходимо банкам для организации ДБО юридических и физических лиц. Инновационная платформа Digital2Go вошла в топ-5 рейтинга эффективности интернет-банков для малого бизнеса «Markswebb Business Internet Banking Rank2018».

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