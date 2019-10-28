Жителя Аксая осудили за ложное сообщение о минировании аэропорта «Платов»

Аксайский районный суд Ростовской области приговорил местного жителя к трем годам условно с испытательным сроком два года за заведомо ложное сообщение об акте терроризма (ч. 2 ст. 207 УК РФ), сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.

Суд установил, что вечером 27 августа этого года 40летний подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, позвонил в колл-центр одной из авиакомпаний и сообщил о наличии бомбы в ростовском аэропорту «Платов».

Следственно-оперативная группа обследовала здание аэропорта и прилегающую к нему территорию, но информация о минировании не подтвердилась. Из-за действий подсудимого пришлось эвакуировать находившихся в здании людей. Это привело к задержке рейсов и нанесло имущественный ущерб авиакомпании «Азимут».

Дарья Голякова