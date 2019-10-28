Сторонники «Яблока» разбили парк на месте строительства МСЗ в Осиново

Сторонники татарстанского отделения партии «Яблоко» разбили парк на месте строительства мусоросжигательного завода в поселке Осиново. Ранее об этой инициативе отделение партии объявило в соцсетях. Однако, предложение было проигнорировано администрацией Зеленодольского района, сообщил Ъ” председатель реготделения партии Руслан Зинатуллин.

В связи с этим в минувшее воскресенье активисты партии «Яблоко» вместе с жителями Осиново высадили первые деревья для будущего парка в количестве 40 штук. Тем самым они выступили против строительства МСЗ. В акции принял участие 21 человек, уточнил господин Зинатуллин.

По мнению членов партии, «строительство мусоросжигательных заводов в Татарстане, учитывая все рекомендации лидирующих в области обращения с отходами стран, недопустимо». Более того, в 2019 году процесс сжигания отходов был исключен Еврокомиссией из видов деятельности, способствующих устойчивому развитию стран. Это связано с пагубным влиянием на экологию.

«Европа строит курс на постепенный отказ от мусоросжигательных заводов, одновременно продолжая развивать раздельное накопление и транспортировку неопасных отходов для их подготовки к повторному использованию или рециклингу, анаэробное сбраживание и компостирование органических отходов, сбор биогаза и его энергетическое использование», — заявили в партии.

"Ъ-Казань"