Кадры — ключевой фактор развития бизнеса

В современных условиях перед руководством любой организации стоит важная задача — эффективно использовать человеческие ресурсы для достижения поставленных целей. О том, как Группа Синара выстраивает работу с кадровым потенциалом, рассказывает директор по управлению персоналом компании Николай Колбин.



— Какие задачи стоят сегодня перед HR-службой Группы Синара?

— Наша компания объединяет более 45 предприятий различной отраслевой направленности, где трудится свыше 35 тысяч человек. Безусловно, это масштабная цифра, но при этом и очень большая ответственность. Создание единого корпоративного кадрового и коммуникационного пространства, а также совершенствование системы управления персоналом — одна из основных задач компании на сегодняшний день. При этом в Группе Синара сформирована особая корпоративная культура с набором единых для всех предприятий компании ценностей, и нам важно, чтобы новые сотрудники их разделяли.

— Какие программы развития действуют в компании для молодых сотрудников?

— Ключевым событием, объединяющим все бизнес-дивизионы Группы Синара, является международный молодежный форум «Горизонты», который в этом году принял 50 делегаций и более 950 участников. Центральным событием форума является молодежная научно-практическая конференция (МНПК). Ее цель — вовлечение молодых работников в приоритетные направления деятельности компании и стимулирование интереса к научно-исследовательской работе. Кроме того, в рамках «Горизонтов» проходят различные обучающие тренинги, коуч-сессии, мастер-классы, встречи с экспертами и лидерами ведущих компаний, digital-конкурс проектов цифровой трансформации, а также конкурс «Будущее Синары», который направлен на оценку лидерских компетенций и выявление потенциальных кандидатов для включения в кадровый резерв компании. Именно с участия в конкурсе у многих молодых сотрудников начинается карьерный рост.

— При формировании кадрового потенциала как вы выстраиваете работу по поиску талантов и работе с ними?

— Квалифицированный персонал — одно из главных условий успеха бизнеса. Любой продукт можно скопировать, любую технологию воспроизвести. Единственное, что точно нельзя повторить, это людей, которые обеспечат движение компании вперед. Поэтому сегодня Группа Синара как никогда сфокусирована на развитии потенциала и талантов сотрудников и расширении их компетенций.

При обучении персонала Группа Синара стремится использовать дифференцированный подход. Наши HR-проекты охватывают разные уровни сотрудников: для менеджеров действует проект «Управленческая команда», для работников, стремящихся к профессиональному росту, — «Я — профессионал». Недавно в компании стартовал еще один проект «Я — лидер», направленный на развитие управленческих навыков. Сегодня порядка 30% управленцев от общего числа руководителей Группы Синара — сотрудники до 35 лет.

Кроме того, наша компания активно сотрудничает с высшими и средними образовательными учреждениями в регионах своего присутствия, студенты профильных вузов регулярно проходят у нас практику и пишут дипломные проекты. Ежегодно компания принимает участие в таких проектах УрФУ, как «Ночь карьеры» и «Инженерная реконструкция». Пользуясь случаем, приглашаю в начале ноября посетить эти мероприятия. Обещаю, будет интересно и познавательно.

— Какие современные методики вы используйте при работе с персоналом?

— Группа Синара всегда открыта новым современным подходам. Сегодня уже эффективно применяются различные методики: от дистанционного обучения в формате вебинаров до деловых игр и бизнес-симуляций. Технологии виртуальной реальности позволяют не только сделать учебные материалы понятными и интересными, но и достичь полного погружения в образовательный процесс за счет 3D-визуализации и элементов геймификации.