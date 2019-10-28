Липецкие власти требуют банкротства производителя плитки

Управление имущественных и земельных отношений администрации Липецкой области подало в региональный арбитражный суд иск о банкротстве ООО «Завод "Стройдеталь"», крупного в Черноземье производителя железобетонных изделий, уличной плитки и сухих строительных смесей. Об этом сообщается в картотеке арбитража.

Иск пока не принят к производству, поэтому сумма требований и источник их возникновения не раскрываются. В 2018 году имущественное управление обладминистрации добилось в региональном арбитраже взыскания с завода в сумме 2,2 млн руб. по трем искам. Причиной стала задолженность за аренду земли в областном центре.

По данным Kartoteka.ru, ООО «Завод "Стройдеталь"» зарегистрировано в Липецке в 2009 году. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Основной вид деятельности — производство изделий из бетона для использования в строительстве. Гендиректором и единственным владельцем выступает Кифаят Курбанова. 2018 год компания завершила с чистой прибылью в 458 тыс. руб. (1,58 млн руб. годом ранее) при выручке в 89,65 млн руб. (177,24 млн руб. в 2017-м).

Сергей Калашников