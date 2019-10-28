«Красно-белые сделали шаг к выходу из кризиса»

В 14-м туре Российской футбольной премьер-лиги состоялось сразу два московских дерби: «Спартак» в Черкизове крупно обыграл «Локомотив» — 3:0, а футбольный клуб ЦСКА на своем поле проиграл «Динамо» — 0:1. Подробности — у спортивного обозревателя “Ъ FM” Владимира Осипова.

Матчи проходили в одно время. Федеральный спортивный канал «Матч ТВ» выбрал для показа игру «Локомотив» — «Спартак» и не прогадал, только вот трансляция началась с небольшой задержкой. Посмотреть игру болельщики смогли только с 12-й минуты. Начать с начала помешал баскетбольный матч «Зенит» — «Локомотив». К счастью, забитых мячей в этот отрезок не было. Более того, первые минуты команды только раскачивались, и приятный глазу футбол с атаками и ударами по воротам появился несколько позже.

А после перерыва началась настоящая феерия. Футболисты «Локомотива» во втором тайме явно подустали — видимо, сказалась Лига чемпионов. «Спартак» же начал раскручивать контратаки на таких скоростях, что дух захватывало. Первый гол в ворота «Локомотива» на 57-й минуте Забил Понсе, а когда на 79-й Ларссон отправил в сетку ворот второй мяч, комментатор Константин Генич добавил в репортаж латиноамериканских эмоций.

Третий гол и первая победа «Спартака» с новым тренером Доменико Тедеско дали понять, что красно-белые наконец-то сделали шаг к выходу из затянувшегося кризиса. У команды появились новые эмоции, уверен бывший игрок красно-белых, футбольный эксперт Максим Калиниченко: «Понравилась не только победа и счет, но и эмоциональный заряд команды. Когда Понсе забил первый гол, произошел показательный момент: трибуна просто взорвалась, все начали радоваться и обниматься. Очень понравился заряд. Видна тренерская рука уже, потому что поменялась сама схема игры. Некоторые футболисты, которые раньше постоянно выходили на поле, в этом матче даже не появились.

И тренер показал, что у него нет неприкасаемых, он отталкивается от того, что видит на тренировке».

Совсем другие эмоции — у болельщиков ЦСКА. После неприятных поражений в еврокубках команда начала проигрывать в чемпионате страны. На этот раз армейцы уступили «Динамо» 0:1. При этом снова упускали моменты и даже не забили пенальти. Похоже, теперь разговоров о кризисе в команде красно-синих будет еще больше.

Кстати, перед матчами «Локомотив» — «Спартак» и ЦСКА — «Динамо» проигравшие клубы были явными фаворитами.

Кроме футбольных результатов, хочу обратить ваше внимание на один любопытный дебют, который состоялся в 14-м туре. Бывший игрок сборной страны, «Зенита» и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин провел свою первую программу на телеканале «Матч Премьер». По мнению самого Аршавина, в качестве ведущего он отработал хорошо.

Как «Спартак» помог «Зениту» захватить лидерство в премьер-лиге Читать далее

Станет ли Андрей Аршавин в качестве спортивного ведущего столь же успешным, как и в качестве футболиста, пока неизвестно, но то, что этот человек разбирается во всех хитросплетениях игры, нет никаких сомнений.

Победа над «Локомотивам» позволила «Спартаку» переместился в турнирной таблице на седьмое место. ЦСКА по-прежнему находится на пятой позиции. Единоличный лидер чемпионата — «Зенит»: у команды из Санкт-Петербурга 32 очка.