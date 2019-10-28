Право на субсидии даст лицензия

Проблемы лицензирования образовательных услуг обсудили представители частного бизнеса Башкирии вместе с руководителями заинтересованных министерств и ведомств.

Организатором круглого стола выступил медиахолдинг РБК Уфа при поддержке Центра инноваций социальной сферы (ЦИСС) Башкортостана.

Директор частного образовательного учреждения «Педагогика сердца» Татьяна Винкельман считает, что вопрос лицензирования образовательных услуг в Башкирии стоит сейчас достаточно остро и требует не только пристального внимания, но и решения. В республике действует 33 дошкольных учреждения и 7 частных школ, которые имеют лицензии. При этом более 50 образовательных организаций в Уфе работают без этого документа и количество их с каждым годом растет, заявила она.

По мнению предпринимателя, лицензия не только гарантирует качественные образовательные услуги, но и обеспечивает соблюдение закона об образовании и мер безопасности пребывания детей.

«Те, кто нарушают закон, работая без лицензии, как правило, не платят налоги, получая плату за свои услуги наличными. Сложно ожидать от них финансовых вложений в обеспечение требований пожарной безопасности, Роспотребнадзора и Рособрндзора», — поделилась она.

Винкельман беспокоит, что недобросовестные участники рынка вводят в заблуждение родителей детей, например, когда частная школа прикрывается термином «семейное образование». Не неся необходимых расходов, такие предприниматели создают нездоровую конкуренцию и могут устанавливать низкие цены за свои услуги. По ее наблюдениям, у всех «нелегальных» частных дошкольных учреждений есть сайты и аккаунты в соцсетях.

Другую точку зрения высказала руководитель АНОО начальная школа-детский сад «Я гений» и общественник Лилия Исламова.

«Сектор такой, что любое проявление инициативы для его субъектов будет наказуемо, и это очень сдерживает. Есть часть, которая очень не хочет проявляться».

По ее опыту лицензирование, бесспорно, помогает, в том числе дает возможность получать субсидии.

«Это достаточно большая финансовая поддержка», — считает предприниматель.

Вместе с тем, по ее мнению, такой подход упорядочивает деятельность самой организации, что необходимо доносить до родителей.

«Должно стать больше тех из них, которые относятся осознанно к вопросу и понимают, что детский сад, собственники которого предпочли выйти из «тени» и получили лицензию, сами воспринимают свои цели и задачи по работе с их детьми на более высоком уровне».

Главный врач ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» Анна Казак, признав, что проблема теневого бизнеса в этом секторе рынка существует, апеллировала Винкельман, что есть закон об обращении граждан, который требует официальных запросов в контролирующие органы.

«Если кому-то стала известна подобная информация, ее следует направить и в прокуратуру, и в надзорные органы, а там уже включатся другие механизмы. К сожалению, у тех ведомств, которые здесь находятся, нет функции оперативно-розыскной деятельности, как у МВД», — пояснила она

«Того объема лицензированных детских садов, который есть, явно не хватает», — подчеркнул первый заместитель министра образования Ильдар Мавлетбердин.

Замминистра сообщил, что программа поддержки ясельных групп, которая предполагает субсидирование до 300 тыс. рублей в расчете на одно дополнительное место для ребенка до трех лет, будет действовать минимум три года.

«Наша задача – собрать соответствующие заявки с частных детских садов по открытию дополнительных групп. Деньги в бюджет республики будут направлены» ,— подтвердил Мавлетбердин.

Кроме того, он напомнил о необходимости для любого детского сада регистрации в системе единой электронной очереди на детские сады.

Руководитель ЦИСС Башкортостана Ирина Абрамова высказала предположение, что 33 лицензированных частных детских сада существуют давно, и при выходе на рынок их собственники могли выбирать помещения, соответствующие стандартам и санПИНам.

«Такой недвижимости сейчас практически нет, поэтому необходимо создавать банк данных муниципальной недвижимости под эти цели», — считает Абрамова.

Она полагает, что стимулировать детские сады выходить из тени можно создавая условия в виде доступной муниципальной аренды недвижимости, удовлетворяющей всем критериям. Если сама услуга не станет наконец востребована – малый бизнес «перетечет» в какую-то иную сферу деятельности.