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Полиция Монголии будет использовать автомобили Lada 4х4

Полиция Монголии приобрела 19 пятидверных автомобилей Lada 44. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба АвтоВАЗа.

Машины будут использоваться в удаленных районах страны с самой низкой плотностью населения в мире. Для работы в монгольской полиции автомобили оснащены рациями, светоговорящими устройствами, видеомагнитофонами, системами доступа к базам данных полиции, специальной цветографической схемой.

Продажи Lada в Монголии после распада СССР возобновились весной 2019 года, когда в столичном Улан-Баторе открылся дилерский центр. Договор подписан с местной компанией ООО «Руссо Моторс».

Андрей Сазонов


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