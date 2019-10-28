Глава Минэкономики поддержал проект ВСМ Санкт-Петербург—Нижний Новгород

Правительство России найдет средства на строительство высокоскоростной магистрали (ВСМ) от Санкт-Петербурга до Нижнего Новгорода, сообщил глава Минэкономики Максим Орешкин. Ранее стало известно, что на реализацию проекта потребуется 2,3 трлн руб.

«Мы поддержим проект ВСМ. Сейчас просчитывается модель»,— заявил господин Орешкин РБК. Возможные источники финансирования проекта он при этом не назвал.

Напомним, ОАО РЖД направило в Правительство РФ предложение по включению ВСМ в федеральный проект «Высокоскоростное железнодорожное сообщение». Согласно проекту, пуск участка Нижний Новгород — Москва намечен на 2024 год, от Москвы до Санкт-Петербурга — на четвертый квартал 2026 года.

Подробнее о проекте – в материале “Ъ” «Путебюджетствие из Петербурга в Москву».