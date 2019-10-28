Вина Крыма и Кубани представлены в ресторанах Нижнего Новгорода

В известных нижегородских ресторанах вина Крыма и Краснодарского края представлены.

Об этом рассказала «КоммерсантъFM Нижний Новгород» ресторанный критик и знаток вин Валентина Бузмакова, комментируя предложение о размещении российских вин в начале винных карт. По ее словам, отечественные производители активно продвигают свою продукцию, представляя новинки на дегустациях, и сомелье довольны российскими винами. Но у потребителя должен быть выбор. И в этой связи эксперт опасается возможного усиления протекционистских мер, в особенности, санкций.

По мнению эксперта, в результате усиления протекционизма в этой сфере может пострадать малый и средний бизнес, интересы которого также должны быть защищены.