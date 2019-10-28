Власти заявили об отсутствии культурной ценности у здания бани в Дербышках

Баня в Дербышках, которую обнесли забором и начали сносить, не стоит на госохране как объект культурного наследия. Также здание не входит в число исторически ценных градоформирующих объектов, сообщили в госкомитете Татарстана по охране объектов культурного наследия

Напомним, что на прошлой неделе жители Дербышек организовали народный сход у бани и потребовали сохранить здание. Они обратились в комитет с заявлением о внесении здания в реестр объектов культурного наследия. Однако, как уточнили в ведомстве, данный вопрос поднимался еще в 2009 году, и решение о постановке на госохрану принято не было. Согласно предоставленным на земельный участок документам, собственник здания имеет право проводить работы по сносу здания.

Согласно данным Телеграм-канала «Архитектурасы», баня была возведена в 1949 году архитекторами Павлом Саначиным и Георгием Солдатовым. Она работала до 2014 года. С того момента на ее дверях висит объявление, что баня закрыта на ремонт.

"Ъ-Казань"