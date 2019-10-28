Суд начал рассматривать дело обвиняемой во взятке экс-полицейской Веры Рабинович

В понедельник в Октябрьском районном суде начался процесс по делу экс-начальника отдела по расследованию преступлений в сфере экономики ГСУ ГУ МВД по Самарской области Веры Рабинович.

Процесс ведет судья Евгения Леонтьева. В суде присутствуют родственники обвиняемой, в том числе, ее мама, а также подозреваемые в посредничестве в передаче взятки: экс-администратор салона-парикмахерской Жанна Назарова (помещена под домашний арест) и директор тольяттинского ООО «Бестер» Виталий Прокофьев, в отношении которого суд ввел запрет на определенные действия. В настоящее время судья установила личность обвиняемой и подозреваемых.

Вере Рабинович вменяется получение от бизнесмена взятки в размере 15 млн руб. за передачу уголовного дела о совершенном в отношении него мошенничестве в суд. В деле также фигурируют посредники — предприниматель Виталий Прокофьев и безработная Жанна Назарова. В настоящее время они также являются подсудимыми.

Георгий Портнов