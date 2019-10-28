Годовая инфляция на Юге России снизилась до 4%

Годовая инфляция в Южном федеральном округе в сентябре этого года снизилась по сравнению с августом на 0,5 процентных пункта (п. п.) и составила 4%. Замедление инфляции, по данным Южного ГУ Банка России, произошло благодаря уменьшению темпов роста цен на продовольственные товары и услуги. В частности, снижение цен произошло в связи с появлением на полках магазинов нового урожая овощей и расширение предложения на рынке мяса.

Годовая продовольственная инфляция в ЮФО снизилась на 0,5 п. п. до 4,2%. Этому способствовало снижение цен на свинину в связи со строительством новых и развитием существующих производственных комплексов. Также продолжилось снижение цен на сахар, в связи с высоким урожаем сахарной свеклы.

Непродовольственная инфляция снизилась на Юге России сего на 0,2 п. п. до 3,2%. А инфляция в сфере услуг – на 0,6 п. п. до 4,6%. Это произошло главным образом из-за снижения цен на авиабилеты по окончанию курортного сезона.

В регуляторе отмечают, что годовая инфляция в России также замедлилась на 0,3 п. п. до 4%.

Дмитрий Михеенко