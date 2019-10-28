Исследование: жители Ижевска хотят дожить до 82,7 лет

Жители Ижевска хотят дожить до 82,7 лет, что на 4,3 года меньше средней желаемой продолжительности жизни по стране. Соответствующее исследование провел НПФ Сбербанка в крупных и средних городах России с населением более 500 тыс. человек. В ходе опроса респондентам задавали вопрос о том, какую продолжительность жизни они считали бы «нормальной». В исследовании также отмечается, что 34% ижевчан занимаются спортом или фитнесом, 62% стараются придерживаться здорового образа жизни, а 13% хотели бы избавиться от вредных привычек.

Средняя желаемая продолжительности жизни по России составляет около 87 лет, что значительно дольше нынешней средней продолжительности жизни, которая, по данным Минздрава РФ, составляет 73,7 года. Медианное значение желаемой продолжительности жизни несколько ниже и составляет 81,9 года. О самой долгой жизни в стране мечтают жители Москвы, Севастополя и Омска — она составляет 92,3 года, 92,1 год и 87 лет соответственно.